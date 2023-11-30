Збірна України зберегла місце у рейтингу ФІФА

Джерело - УАФ.
ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних збірних.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Після публікації попереднього реєстру збірна України провела один матч кваліфікації Євро-2024, проти команди Італії (0:0), і залишилася на своїй попередній позиції.
Рейтинг ФІФА на 30 листопада 2023 року:
1. Аргентина — 1855,20.
2. Франція — 1845,44.
3. Англія — 1800,05.
4. Бельгія — 1798,46.
5. Бразилія — 1784,09.
6. Нідерланди — 1745,48.
7. Португалія — 1745,06.
8. Іспанія — 1732,64.
9. Італія — 1718,82.
10. Хорватія — 1717,57.
…
22. УКРАЇНА — 1553,35.
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