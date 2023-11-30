Збірна України зберегла місце у рейтингу ФІФА

Оновлений рейтинг ФІФА

Джерело - УАФ.

ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних збірних.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Після публікації попереднього реєстру збірна України провела один матч кваліфікації Євро-2024, проти команди Італії (0:0), і залишилася на своїй попередній позиції.

Рейтинг ФІФА на 30 листопада 2023 року:

1. Аргентина — 1855,20.

2. Франція — 1845,44.

3. Англія — 1800,05.

4. Бельгія — 1798,46.

5. Бразилія — 1784,09.

6. Нідерланди — 1745,48.

7. Португалія — 1745,06.

8. Іспанія — 1732,64.

9. Італія — 1718,82.

10. Хорватія — 1717,57.

…

22. УКРАЇНА — 1553,35.

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