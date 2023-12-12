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Динамо вийде з відпустки 12 січня

Олександр Шовковський прокоментував відпустку Динамо
Сьогодні 08:55 277 0
Динамо вийде з відпустки 12 січня
#Динамо Київ, #Олександр Шовковський

Джерело - tribuna.com.

Гравці Динамо вийдуть з відпустки 12 січня.

Про це повідомив головний тренер команди Олександр Шовковський.

"Майже місяць команда буде у відпустці, однак це не означає, що гравці нічого в цей час не робитимуть. Вони отримають індивідуальні завдання. З другої половини відпустки вони мають готувати себе для того, щоб вони починали командні тренування не з нуля. Команда збирається 12 січня, спершу будуть проведені медобстеження у двох групах. Протягом тижня ми будемо готуватися в Києві, потім поїдемо на збори до Туреччини", - розповів Шовковський.

Напередодні Динамо в більшості переграло Оболонь у 17 турі УПЛ

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