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Динамо в більшості переграло Оболонь у 17 турі УПЛ

Оболонь догравала матч вдев'ятьох
Сьогодні 16:58 369 0
Динамо в більшості переграло Оболонь у 17 турі УПЛ
#Динамо Київ, #Оболонь, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Динамо здобуло перемогу над Оболонню в межах 17-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 2:0.

Оболонь догравала матч вдев'ятьох через вилучення Вовкуна та Мороза.

Чемпіонат України - УПЛ
17 тур, 11 грудня

Динамо Київ - Оболонь 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 67 Беніто, 2:0 - 89 Ванат (пен)

Склади команд:

Динамо Київ: Бущан, Дубінчак (Вівчаренко, 61), Сирота, Дячук, Тимчик, Бражко, Кабаєв (Караваєв, 90), Шапаренко (Андрієвський, 66), Буяльський, Волошин (Беніто, 62), Ванат (Супряга, 90)

Запасні: Нещерет, Караваєв, Супряга, Малиш, Діалло, Михавко, Царенко, Біловар, Рамадані

Оболонь: Кичак, Прокопенко, Лук’янчук, Вовкун, Карась, Мединський, Косовський (Нагієв, 46), Мороз, Черненко, Тарануха (Груша, 70), Краснопір (Суханов, 80)

Запасні: Федорівський, Рибка, Фатєєв, Осман, Чернов, Муха, Даниленко, Корх

Попередження: Волошин 31, Дубінчак 44, Мороз 74, Карась 75, Мединський 81, Мороз 84, Лук'янчук 88, Бражко 90+4

Вилучення: Вовкун 13, Мороз 84 (друга жовта)

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