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Тер Штеген не зіграє з Порту в Лізі чемпіонів через пошкодження

Німця досі турбують болі у спині
Сьогодні 17:58 195 0
Тер Штеген не зіграє з Порту в Лізі чемпіонів через пошкодження
Фото: Getty Images
#Барселона, #Тер Штеген

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген пропустить матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Порту.

Про це повідомляє El Barça juga a RAC1.

Німця досі турбують болі у спині. Сьогодні він не тренувався разом з командою.

В останньому матчі каталонців у Ла Лізі проти Райо Вальєкано їхні ворота захищав Іньякі Пенья.

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