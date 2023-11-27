Тер Штеген не зіграє з Порту в Лізі чемпіонів через пошкодження

Німця досі турбують болі у спині

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген пропустить матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Порту.

Про це повідомляє El Barça juga a RAC1.

Німця досі турбують болі у спині. Сьогодні він не тренувався разом з командою.

В останньому матчі каталонців у Ла Лізі проти Райо Вальєкано їхні ворота захищав Іньякі Пенья.

❌ Ter Stegen està pràcticament descartat per jugar demà contra el Porto, a Montjuïc.



👉 El porter alemany continua sense fer net de la lumbàlgia i avui tampoc s'ha entrenat amb la resta del grup. #frac1 pic.twitter.com/qqGpxXhPxg — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) November 27, 2023

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