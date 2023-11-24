Тер Штеген може пропустити два матчі Барселони через травму

Під питанням і його участь у матчі Ліги чемпіонів з Порту

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген пропустить матч 14-го туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано.

Про це повідомляє Sport.es.

Раніше німець покинув розташування своєї національної команди через біль у спині. Через цю проблему він не встигає відновитись до наступної гри.

Під питанням і його участь у матчі Ліги чемпіонів з Порту. Воротар зробить все можливе, щоб відновитись, але його участь малоймовірна. З Райо у воротах зіграє його дублер Іньяки Пенья.

Нагадаємо, Барселона не буде шукати заміну Гаві.

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