Тер Штеген може пропустити два матчі Барселони через травму

Джерело - Sport.es.
Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген пропустить матч 14-го туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано.
Про це повідомляє Sport.es.
Раніше німець покинув розташування своєї національної команди через біль у спині. Через цю проблему він не встигає відновитись до наступної гри.
Під питанням і його участь у матчі Ліги чемпіонів з Порту. Воротар зробить все можливе, щоб відновитись, але його участь малоймовірна. З Райо у воротах зіграє його дублер Іньяки Пенья.
Нагадаємо, Барселона не буде шукати заміну Гаві.
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