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Тер Штеген може пропустити два матчі Барселони через травму

Під питанням і його участь у матчі Ліги чемпіонів з Порту
Сьогодні 15:59 154 0
Тер Штеген може пропустити два матчі Барселони через травму
Фото: Getty Images
#Барселона, #Гаві, #Тер Штеген

Джерело - Sport.es.

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген пропустить матч 14-го туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано.

Про це повідомляє Sport.es.

Раніше німець покинув розташування своєї національної команди через біль у спині. Через цю проблему він не встигає відновитись до наступної гри.

Під питанням і його участь у матчі Ліги чемпіонів з Порту. Воротар зробить все можливе, щоб відновитись, але його участь малоймовірна. З Райо у воротах зіграє його дублер Іньяки Пенья.

Нагадаємо, Барселона не буде шукати заміну Гаві.

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