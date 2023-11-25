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Легендарний клуб може підписати Луніна

Легендарний клуб зацікавився українським голкіпером
Вчора 22:52 400 0
Легендарний клуб може підписати Луніна
Фото - Getty Images
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид, #Селтік, #Футбольні трансфери

Джерело - thecelticbhoys.com.

Селтік розглядає трансфер українського голкіпера Реала Андрія Луніна.

Про це повідомляє The Celtic Bhoys.

Актуально: Лунін: Реал був мрією з дитинства, не хочеться залишати клуб

Селтік шукає нового воротаря на заміну 36-річному Джо Харту, чий контракт закінчується влітку 2024 року.

"Двома голкіперами, якими цікавиться Селтік, є Андрій Лунін з Реала і Каомін Келлехер з Ліверпуля. Обидва мають високий рейтинг, але не отримують достатньо шансів у першій команді у своїх клубах", - йдеться в повідомленні.

Нещодавно Лунін провів зустріч з агентом Жорже Мендешем.

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