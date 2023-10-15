Лунін: Реал був мрією з дитинства, не хочеться залишати клуб

Український голкіпер Андрій Лунін не бажає залишати мадридський Реал.

Про це заявив сам футболіст.

“Наприкінці минулого сезону я думав про це. Це нормально, коли ти не граєш. Але Реал завжди був мрією з дитинства, не дуже хочеться покидати клуб. Але я хочу грати, я тренуюсь, щоб грати. Я хочу відчувати емоції від гри. Побачимо, зараз я зосереджений на тренуваннях.

Були пропозиції від інших клубів, але я з ними не спілкувався, нічого серйозного не було.

Я роблю те, що повинен, зрештою все вирішує Анчелотті. Ми з Кепою конкуруємо, робимо однакову роботу, побачимо, сезон довгий. Ми конкуруємо, але тільки на полі, за межами поля все ідеально [між нами]. Він новий гравець, як і я кілька років тому. Ми повинні діяти як команда.

Джуд Беллінгем - інопланетянин. Прибути в найкращий клуб світу у 20 років, забивати в кожній грі, віддавати гольові передачі, впливати на хід гри та рахунок. Це все не з цього світу.

А на тренуваннях? Джуд не забиває мені, я відбиваю його удари. Здається, єдине місце, де він не забиває - це на тренуваннях. Воротарі не здатні на це під час офіційних ігор”, - зазначив Лунін.