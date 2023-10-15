Лунін: Реал був мрією з дитинства, не хочеться залишати клуб

Джерело - Чемпіон.
Український голкіпер Андрій Лунін не бажає залишати мадридський Реал.
Про це заявив сам футболіст.
“Наприкінці минулого сезону я думав про це. Це нормально, коли ти не граєш. Але Реал завжди був мрією з дитинства, не дуже хочеться покидати клуб. Але я хочу грати, я тренуюсь, щоб грати. Я хочу відчувати емоції від гри. Побачимо, зараз я зосереджений на тренуваннях.
Були пропозиції від інших клубів, але я з ними не спілкувався, нічого серйозного не було.
Я роблю те, що повинен, зрештою все вирішує Анчелотті. Ми з Кепою конкуруємо, робимо однакову роботу, побачимо, сезон довгий. Ми конкуруємо, але тільки на полі, за межами поля все ідеально [між нами]. Він новий гравець, як і я кілька років тому. Ми повинні діяти як команда.
Джуд Беллінгем - інопланетянин. Прибути в найкращий клуб світу у 20 років, забивати в кожній грі, віддавати гольові передачі, впливати на хід гри та рахунок. Це все не з цього світу.
А на тренуваннях? Джуд не забиває мені, я відбиваю його удари. Здається, єдине місце, де він не забиває - це на тренуваннях. Воротарі не здатні на це під час офіційних ігор”, - зазначив Лунін.
🗣 Andriy Lunin: "Jude Bellingham is an alien. Arriving at the best club in the world at 20 years old, scoring in every game, giving assists, influencing the games and the score... this is all out of this world.— Madrid Xtra (@MadridXtra) October 15, 2023
In training? Jude doesn't score against me, I save his shots. It… pic.twitter.com/pl244D5rJF
Нагадаємо, що цінник Андрія Луніна з Реала не оновився з літа та складають 5 мільйонів євро.