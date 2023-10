Лунін: Реал був мрією з дитинства, не хочеться залишати клуб

Український голкіпер Андрій Лунін не бажає залишати мадридський Реал.

Про це заявив сам футболіст.

🗣 Andriy Lunin: "Jude Bellingham is an alien. Arriving at the best club in the world at 20 years old, scoring in every game, giving assists, influencing the games and the score... this is all out of this world.



In training? Jude doesn't score against me, I save his shots. It… pic.twitter.com/pl244D5rJF