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Лунін провів зустріч з агентом Жорже Мендешем

Зустріч відбулась у Мадриді
Сьогодні 19:52 382 0
Лунін провів зустріч з агентом Жорже Мендешем
Фото - Getty Images
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - tribuna.com.

Голкіпер Реала Андрій Лунін вчора, 22 листопада, зустрівся з португальським агентом Жорже Мендешем.

Про це повідомляє  El Chiringuito.

Зустріч відбулася в аеропорту Мадрида.

Нинішнім агентом 24-річного українця є його батько Олексій Лунін. Юридично їхній договір про співпрацю спливає влітку 2024-го. Саме у червні наступного року також закінчується контракт Луніна з Реалом.

Нагадаємо, Бетіс цікавиться Луніним.

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