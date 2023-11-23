Лунін провів зустріч з агентом Жорже Мендешем

Зустріч відбулась у Мадриді

Голкіпер Реала Андрій Лунін вчора, 22 листопада, зустрівся з португальським агентом Жорже Мендешем.

Про це повідомляє El Chiringuito.

Зустріч відбулася в аеропорту Мадрида.

Нинішнім агентом 24-річного українця є його батько Олексій Лунін. Юридично їхній договір про співпрацю спливає влітку 2024-го. Саме у червні наступного року також закінчується контракт Луніна з Реалом.

Нагадаємо, Бетіс цікавиться Луніним.

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