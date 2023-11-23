Головне
Україна зіграє з Боснією і Герцеговиною в півфіналі плей-оф Євро-2024
Сьогодні 13:14 1492
Рубановський став чемпіоном юніорського чемпіонату світу-2023 з важкої атлетики
Сьогодні 16:37 212
Британський промоутер: Усик виграє у Тайсона Ф’юрі
Сьогодні 15:04 1602
Ребров: Я вже казав, що немає різниці, хто випаде нам на жеребкуванні
Сьогодні 14:56 397
Збірна України - фаворит у матчі з Боснією і Герцеговиною
Сьогодні 14:26 933
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - Як це було
Сьогодні 13:16 6110
Путіністи прийшли з обшуком до батьків, шиють мені тероризм, - Кісер
Сьогодні 08:36 626
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати
Сьогодні 08:12 1828
Ванат травмувався у матчі за збірну України U-21
Вчора 21:39 662
Валенсія може перервати оренду Яремчука
Вчора 21:24 804
Прямі трансляції

Арсенал планує викупити голкіпера Брентфорда

Давід Рая стане повноцінним гравцем Арсенала
Сьогодні 18:55 155 0
Арсенал планує викупити голкіпера Брентфорда
#Брентфорд, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Арсенал планує оформити повноцінний трансфер іспанського голкіпера Давіда Раї, орендованого ними у Брентфорда.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Арсенал активує опцію про викуп 28-річного гравця за 27 мільйонів фунтів стерлінгів. Рая вже підписав потенційний довгостроковий контракт з клубом.

Брентфорд, якому належать права на голкіпера, прийняв цю угоду через фінансовий фейр-плей.

У цьому сезоні Рая вже взяв участь у 12 матчах Арсеналу у всіх турнірах, пропустивши 9 голів і 6 разів залишивши свої ворота "сухими".

Раніше повідомлялося, що Жезус та Едегор відновилися після травм.

Коментарі ()
Популярне зараз
Нічого не може бути більш неправильним: ексарбітр Серії А розповів про головну помилку іспанського судді в матчі Україна - Італія Нічого не може бути більш неправильним: ексарбітр Серії А розповів про головну помилку іспанського судді в матчі Україна - Італія 3094 1
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - Як це було Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - Як це було 6110
Кубок світу: де дивитися онлайн змішана естафета в Естерсунді Кубок світу: де дивитися онлайн змішана естафета в Естерсунді 1965
Кубок світу: де дивитися онлайн одиночна змішана естафета в Естерсунді Кубок світу: де дивитися онлайн одиночна змішана естафета в Естерсунді 5749
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 1828
Британський промоутер: Усик виграє у Тайсона Ф’юрі Британський промоутер: Усик виграє у Тайсона Ф’юрі 1602
Рекомендуємо
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 28584
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 25235
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8618 2
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 31221
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 144142
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 36983