Арсенал планує викупити голкіпера Брентфорда

Давід Рая стане повноцінним гравцем Арсенала

Джерело - Чемпіон.

Арсенал планує оформити повноцінний трансфер іспанського голкіпера Давіда Раї, орендованого ними у Брентфорда.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Арсенал активує опцію про викуп 28-річного гравця за 27 мільйонів фунтів стерлінгів. Рая вже підписав потенційний довгостроковий контракт з клубом.

Брентфорд, якому належать права на голкіпера, прийняв цю угоду через фінансовий фейр-плей.

У цьому сезоні Рая вже взяв участь у 12 матчах Арсеналу у всіх турнірах, пропустивши 9 голів і 6 разів залишивши свої ворота "сухими".

Раніше повідомлялося, що Жезус та Едегор відновилися після травм.