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Жезус та Едегор відновилися після травм

Лідери Арсеналу можуть зіграти за канонірів уже найближчого вікенду
Сьогодні 18:25 175 0
Жезус та Едегор відновилися після травм
#Арсенал Лондон

Джерело - sport.ua.

Гравці Арсенала норвежець Мартін Едегор та бразилець Габріел Жезус повністю відновилися від пошкоджень та будуть готові допомогти команді в найближчому матчі АПЛ проти Брентфорда, який відбудеться 25 листопада.

Про це повідомляє Standard Sport.

При цьому, якщо Едегор не викликався до збірної Норвегії на матчі відбору Євро-2024, з'їздивши на батьківщину по сімейних справах, то Габріел Жезус може зіграти за Бразилію в поєдинку проти Аргентини, який відбудеться в ніч з 21 на 22 листопада.

Додамо, що Едегор пропустив три останні матчі канонірів через струс мозку, отриманого після удару м'ячем на тренуванні, та проблеми зі стегном, а Габріел Жезус не грав із 24 жовтня.

Нагадаємо саудівський клуб веде переговори з хавбеком Арсенала Жоржиньйо.

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