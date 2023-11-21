Жезус та Едегор відновилися після травм

Лідери Арсеналу можуть зіграти за канонірів уже найближчого вікенду

Гравці Арсенала норвежець Мартін Едегор та бразилець Габріел Жезус повністю відновилися від пошкоджень та будуть готові допомогти команді в найближчому матчі АПЛ проти Брентфорда, який відбудеться 25 листопада.

Про це повідомляє Standard Sport.

При цьому, якщо Едегор не викликався до збірної Норвегії на матчі відбору Євро-2024, з'їздивши на батьківщину по сімейних справах, то Габріел Жезус може зіграти за Бразилію в поєдинку проти Аргентини, який відбудеться в ніч з 21 на 22 листопада.

Додамо, що Едегор пропустив три останні матчі канонірів через струс мозку, отриманого після удару м'ячем на тренуванні, та проблеми зі стегном, а Габріел Жезус не грав із 24 жовтня.

Нагадаємо саудівський клуб веде переговори з хавбеком Арсенала Жоржиньйо.