Коваленко: Сподіваюсь повернутись на найкращий рівень

Джерело - Pianetaempoli.it.
Півзахисник Емполі Віктор Коваленко хотів би знову отримати виклик у збірну України.
Про це він розповів порталу Pianetaempoli.it.
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"Я добре ладнаю з Андреаццолі, ми граємо трохи схоже на мій Шахтар. У Емполі я сподіваюсь повернутись до свого найкращого рівня і знову заслужити виклик до національної збірної. Можливість представляти Україну мала б для мене величезну цінність. І після нічиєї з Італією ми сподіваємося вийти на чемпіонат Європи через плей-оф", - сказав Коваленко.
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