Коваленко: Сподіваюсь повернутись на найкращий рівень

Півзахисник Емполі Віктор Коваленко хотів би знову отримати виклик у збірну України.

Про це він розповів порталу Pianetaempoli.it.

Коваленко: Гол у ворота Наполі - найкращий у моїй кар'єрі

"Я добре ладнаю з Андреаццолі, ми граємо трохи схоже на мій Шахтар. У Емполі я сподіваюсь повернутись до свого найкращого рівня і знову заслужити виклик до національної збірної. Можливість представляти Україну мала б для мене величезну цінність. І після нічиєї з Італією ми сподіваємося вийти на чемпіонат Європи через плей-оф", - сказав Коваленко.