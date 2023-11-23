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Коваленко: Сподіваюсь повернутись на найкращий рівень

Коваленко хоче повернутися у збірну України
Сьогодні 15:26 159 0
Коваленко: Сподіваюсь повернутись на найкращий рівень
#Емполі, #Віктор Коваленко

Джерело - Pianetaempoli.it.

Півзахисник Емполі Віктор Коваленко хотів би знову отримати виклик у збірну України.

Про це він розповів порталу Pianetaempoli.it.

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"Я добре ладнаю з Андреаццолі, ми граємо трохи схоже на мій Шахтар. У Емполі я сподіваюсь повернутись до свого найкращого рівня і знову заслужити виклик до національної збірної. Можливість представляти Україну мала б для мене величезну цінність. І після нічиєї з Італією ми сподіваємося вийти на чемпіонат Європи через плей-оф", - сказав Коваленко.

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