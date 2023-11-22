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Коваленко: Гол у ворота Наполі - найкращий у моїй кар'єрі

Гол на Стадіо Дієго Армандо Марадона став найкращим у кар'єрі Віктора Коваленка
Сьогодні 22:52 222 0
Коваленко: Гол у ворота Наполі - найкращий у моїй кар'єрі
#Емполі, #Віктор Коваленко

Джерело - isport.ua.

Український півзахисник Емполі Віктор Коваленко назвав гол у ворота Наполі (1:0) у рамках 12-го туру Серії А - найкращим у кар'єрі.

Про це розповів сам футболіст.

"Це був найкращий гол у моїй кар'єрі. Але навіть якби він був поганим, я б все одно прийняв це рішення: вирішальне, на стадіоні Марадони, проти чемпіонів Італії.

Я добре лажу з Андреаццолі, ми граємо трохи як мій Шахтар. Я сподіваюся повернутися в розташування Емполі на кращому рівні і знову заслужити виклик у збірну.

Можливість представляти Україну мала б для мене величезну цінність. І після нічиєї з Італією ми сподіваємося вийти у плей-оф на чемпіонат Європи", - відзначив Коваленко.

Раніше Коваленко забив переможний гол-красень у ворота Наполі.

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