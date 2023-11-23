Головне
Україна зіграє з Боснією і Герцеговиною в півфіналі плей-оф Євро-2024
Сьогодні 13:14 966
Ребров: Я вже казав, що немає різниці, хто випаде нам на жеребкуванні
Сьогодні 14:56 47
Збірна України - фаворит у матчі з Боснією і Герцеговиною
Сьогодні 14:26 275
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - Як це було
Сьогодні 13:16 5576
Путіністи прийшли з обшуком до батьків, шиють мені тероризм, - Кісер
Сьогодні 08:36 484
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати
Сьогодні 08:12 1410
Ванат травмувався у матчі за збірну України U-21
Вчора 21:39 591
Валенсія може перервати оренду Яремчука
Вчора 21:24 723
Прометей переграв Венецію у 8 турі Єврокубка
Вчора 21:10 469
Нічого не може бути більш неправильним: ексарбітр Серії А розповів про головну помилку іспанського судді в матчі Україна - Італія
Вчора 19:56 2780 1
Прямі трансляції

Назарина: Полісся по грі впевнено виглядає

Півзахисник Шахтаря прокоментував матч з Поліссям
Сьогодні 13:39 159 0
Назарина: Полісся по грі впевнено виглядає
#Назарина, #Полісся, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Матчу УПЛ Шахтар - Полісся, який відбудеться завтра, 24 листопада, буде важким для "гірників".

Про це розповів півзахисник донецького клубу Єгор Назарина.

"Так, команда показує впевнений футбол. Вони виграли у Динамо – гранда нашого українського футболу. Вони і по грі впевнено виглядають, тому це для нас буде важка гра і дуже важлива, як і кожна. Тому будемо налаштовуватися тільки на перемогу. За рахунок того, як і кожну гру – за рахунок нашого футболу, за рахунок "шахтарського" духу, як то говорять.

  Козак: Полісся приємно здивує Шахтар

Це в нас завжди на першому місці. Тому сподіваюся, що ми доб’ємося позитивного для нас результату в цьому матчі. Останнім часом, можна сказати, не дуже багато граю як у національній збірній, так і в клубі, але я підтримую свою фізичну форму, завжди працюю додатково, тому з цим проблем немає", – сказав Назарина.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Нічого не може бути більш неправильним: ексарбітр Серії А розповів про головну помилку іспанського судді в матчі Україна - Італія Нічого не може бути більш неправильним: ексарбітр Серії А розповів про головну помилку іспанського судді в матчі Україна - Італія 2780 1
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 1410
Кубок світу: де дивитися онлайн одиночна змішана естафета в Естерсунді Кубок світу: де дивитися онлайн одиночна змішана естафета в Естерсунді 3155
Кубок світу: де дивитися онлайн змішана естафета в Естерсунді Кубок світу: де дивитися онлайн змішана естафета в Естерсунді 1302
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - Як це було Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - Як це було 5576
Президент Наполі: Україну обікрали, не призначивши стовідсотковий пенальті Президент Наполі: Україну обікрали, не призначивши стовідсотковий пенальті 1372
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 116023 1
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 17445 6
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 69124
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 21826
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 122400
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 95745