Півзахисник Шахтаря прокоментував матч з Поліссям

Джерело - Чемпіон.

Матчу УПЛ Шахтар - Полісся, який відбудеться завтра, 24 листопада, буде важким для "гірників".

Про це розповів півзахисник донецького клубу Єгор Назарина.

"Так, команда показує впевнений футбол. Вони виграли у Динамо – гранда нашого українського футболу. Вони і по грі впевнено виглядають, тому це для нас буде важка гра і дуже важлива, як і кожна. Тому будемо налаштовуватися тільки на перемогу. За рахунок того, як і кожну гру – за рахунок нашого футболу, за рахунок "шахтарського" духу, як то говорять.

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Це в нас завжди на першому місці. Тому сподіваюся, що ми доб’ємося позитивного для нас результату в цьому матчі. Останнім часом, можна сказати, не дуже багато граю як у національній збірній, так і в клубі, але я підтримую свою фізичну форму, завжди працюю додатково, тому з цим проблем немає", – сказав Назарина.

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