Козак: Полісся приємно здивує Шахтар

Полісся може здивувати Шахтар у матчі 15 туру УПЛ.

Про це розповів півзахисник житомирського клубу Артем Козак.

"Думаю, що матч з Шахтарем особливий, бо всі звикли говорити про грандів. В кожному матчі ми ніби граємо з грандами. А Полісся — якийсь андердог. Це постійно чути і тому цей матч для нас особливий. Мені взагалі подобається, коли нас недооцінюють. Це взагалі шикарно. Я їду з гарним настроєм в автобусі і думаю про гру. Це чудово, коли нас вважають андердогами.

Чим Шахтар відрізняється від інших суперників в УПЛ? Виділив би зміну тренера, новий малюнок. Плюс в них єврокубки. Теж, думаю, в них є якісь задачі. Звісно, і про чемпіонат не потрібно забувати. Ви ж бачите, яка тісна зараз турнірна таблиця. Відрив мінімальний і кожна команда бореться за кращі місця. Тому я думаю, це буде дуже цікавий матч. І для них, і для нас. Я думаю, ми приємно здивуємо, сподіваюсь на це", - сказав Козак.