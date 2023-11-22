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Козак: Полісся приємно здивує Шахтар

Артем Козак прокоментував матч проти Шахтаря Козак: Полісся приємно здивує Шахтар
Сьогодні 19:54 223 0
Козак: Полісся приємно здивує Шахтар
#Козак, #Полісся, #Шахтар Донецьк

Джерело - polissyafc.com.

Полісся може здивувати Шахтар у матчі 15 туру УПЛ.

Про це розповів півзахисник житомирського клубу Артем Козак.

"Думаю, що матч з Шахтарем особливий, бо всі звикли говорити про грандів. В кожному матчі ми ніби граємо з грандами. А Полісся — якийсь андердог. Це постійно чути і тому цей матч для нас особливий. Мені взагалі подобається, коли нас недооцінюють. Це взагалі шикарно. Я їду з гарним настроєм в автобусі і думаю про гру. Це чудово, коли нас вважають андердогами.

Чим Шахтар відрізняється від інших суперників в УПЛ? Виділив би зміну тренера, новий малюнок. Плюс в них єврокубки. Теж, думаю, в них є якісь задачі. Звісно, і про чемпіонат не потрібно забувати. Ви ж бачите, яка тісна зараз турнірна таблиця. Відрив мінімальний і кожна команда бореться за кращі місця. Тому я думаю, це буде дуже цікавий матч. І для них, і для нас. Я думаю, ми приємно здивуємо, сподіваюсь на це", - сказав Козак.

Матч Полісся – Шахтар відбудеться 24 листопада. Початок о 19:00.

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