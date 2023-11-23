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Коваленко: Мені пощастило, професійні футболісти не були призвані воювати

Сьогодні 12:55 191 0
Коваленко: Мені пощастило, професійні футболісти не були призвані воювати
#Емполі, #Віктор Коваленко

Джерело - Pianetaempoli.it.

Півзахисник Емполі Віктор Коваленко сумує за Україною.

Про це він розповів порталу Pianetaempoli.it.

  Коваленко: Гол у ворота Наполі - найкращий у моїй кар'єрі

"Три роки. Я дуже сумую за своїм домом. Минулого разу я організував гарну вечерю з друзями. Мені пощастило: професійні футболісти підіймають престиж країни та не були призвані воювати. Але натомість воюють непрофесіонали", - сказав Коваленко.

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