Коваленко: Мені пощастило, професійні футболісти не були призвані воювати

Півзахисник Емполі Віктор Коваленко сумує за Україною.

Про це він розповів порталу Pianetaempoli.it.

Коваленко: Гол у ворота Наполі - найкращий у моїй кар'єрі

"Три роки. Я дуже сумую за своїм домом. Минулого разу я організував гарну вечерю з друзями. Мені пощастило: професійні футболісти підіймають престиж країни та не були призвані воювати. Але натомість воюють непрофесіонали", - сказав Коваленко.