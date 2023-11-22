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Зняття 10 очок з Евертона пов'язане з трансфером Рішарлісона в Тоттенгем

Збитки клубу досягли позначки у 124.5 млн фунтів, що перевищило граничний поріг у 105 мільйонів
Сьогодні 13:34 165 0
Зняття 10 очок з Евертона пов'язане з трансфером Рішарлісона в Тоттенгем
#Евертон, #Тоттенгем, #Рішарлісон

Джерело - Sport Bible.

Покарання Евертона зняттям 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейр-плей має відношення до переходу Рішарлісона в Тоттенгем.

Про це повідомляє Sport Bible.

За даними комісії, яка розслідувала фінансові справи клубу, збитки клубу досягли позначки у 124.5 млн фунтів, що перевищило граничний поріг у 105 мільйонів.

Рішарлісон перейшов у Тоттенгем в липні 2022 року. Сума трансферу бразильця склала 50 мільйонів фунтів + бонуси, завдяки яким клуб міг заробити ще до 10 мільйонів. Фінальна сума могла скласти 60 мільйонів фунтів.

При цьому у клубі планували отримати за гравця не менше 80 мільйонів фунтів. Саме це, вважають у Евертоні, призвело до проблем при обчисленні прибутковості та стабільності клубу - показника, який береться до уваги при визначенні відповідності фінансовим критеріям.

Відхід Рішарлісона та травми кількох гравців у клубі бачать причиною того, що команда зайняла тільки 17-те місце. Втрата кожного місця у таблиці АПЛ - це втрата суми у 2,1 млн фунтів.

Нагадаємо, з Евертона можуть зняти додатково 9 очок в АПЛ.

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