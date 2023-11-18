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З Евертона можуть зняти додатково 9 очок в АПЛ

Сьогодні 16:51 302 0
З Евертона можуть зняти додатково 9 очок в АПЛ
#Евертон

Джерело - Daily Mail.

Якщо незалежна комісія вирішить задовольнити вимогу Бернлі, Лідса та Лестера щодо відшкодування 300 мільйонів фунтів Евертоном, то з клуба можуть зняти ще 9 очок.

Про це повідомляє Daily Mail.

Три клуби АПЛ оцінили у 300 мільйонів фунтів збитки, які їм завдав невиліт "ірисок" та відсутність санкцій впродовж періоду з моменту порушення правил фінансового фейр-плею клубом у сезоні 2021/22, за що з Евертона вже зняли 10 очок.

Потенційні покупці Евертона, компанія 777Partners, зобов'язалася надавати близько 20 мільйонів фунтів стерлінгів на місяць для покриття поточних витрат клубу, поки Прем'єр-ліга оцінює їх пропозицію про придбання. Вони не захочуть платити вищезгадану компенсацію.

А через неможливість виплатити компенсацію Евертон отримає покарання у вигляді зняття 9 очок.

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