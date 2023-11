Пепе став найстаршим автором гола в Лізі чемпіонів

Захисник Порту Пепе відзначився голом в матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Антверпена (2:0).

Пепе зробив це у віці 40 років і 254 дні.

Він став найстаршим автором гола в турнірні, побивши рекорд колишнього гравця Роми Франческо Тотті.

Pepe becomes the oldest scorer in #UCL history (40 years, 254 days) ©️ pic.twitter.com/fg207tbAOh