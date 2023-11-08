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Пепе став найстаршим автором гола в Лізі чемпіонів

Португалець побив рекорд Тотті
Сьогодні 08:51 391 0
Пепе став найстаршим автором гола в Лізі чемпіонів
Фото: Getty Images
#Антверпен, #Ліга чемпіонів, #Пепе, #Порту

Джерело - Чемпіон.

Захисник Порту Пепе відзначився голом в матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Антверпена (2:0).

Пепе зробив це у віці 40 років і 254 дні.

Він став найстаршим автором гола в турнірні, побивши рекорд колишнього гравця Роми Франческо Тотті.

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