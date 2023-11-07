Мілан переграв ПСЖ, Антверпен поступився Порту: результати матчів Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
7 листопада відбулися вісім матчів четвертого туру Ліги чемпіонів з футболу.
Боруссія (Дортмунд, Німеччина) - Ньюкасл (Англія) 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 26 Фуллькруг, 2:0 - 79 Брандт
Шахтар (Україна) - Барселона (Іспанія) 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 40 Сікан
Атлетіко (Іспанія) - Селтік (Шотландія) 6:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 6 Грізманн, 2:0 - 45+2 Мората, 3:0 - 60 Грізманн, 4:0 - 66 Ліно, 5:0 - 76 Мората, 6:0 - 85 Ньїгес
Лаціо (Італія) - Феєнорд (Нідерланди) 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 45+1 Іммобіле
Манчестер Сіті (Англія) - Янг Бойз (Швейцарія) 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 23 Голанд, 2:0 - 45+1 Фоден, 3:0 - 51 Голанд
Мілан (Італія) - ПСЖ (Франція) 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 9 Шкріняр, 1:1 - 12 Леау, 2:1 - 50 Жіру
Порту (Португалія) - Антверпен (Бельгія) 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 32 Еванілсон (пен), 2:0 - 90+1 Пепе
Црвена Звезда (Сербія) - Лейпциг (Німеччина) 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 8 Сімонс, 0:2 - 77 Опенда, 1:2 - 81 Генріхс (авт)
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