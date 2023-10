Манчестер Сіті має намір підписати новий контракт з Гвардіолою

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола може підписати новий контракт з "містянами".

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Манчестер Сіті готовий найближчими тижнями розпочати переговори з Гвардіолою щодо підписання нової угоди про співпрацю до червня 2027-го.

Нинішня угода чинна до літа 2025 року.

#ManchesterCity are ready to open talks in the next weeks to try to extend Pep #Guardiola’s contract until 2027. #transfers #MCFC