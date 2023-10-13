Манчестер Сіті має намір підписати новий контракт з Гвардіолою

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола може підписати новий контракт з "містянами".
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Манчестер Сіті готовий найближчими тижнями розпочати переговори з Гвардіолою щодо підписання нової угоди про співпрацю до червня 2027-го.
Нинішня угода чинна до літа 2025 року.
#ManchesterCity are ready to open talks in the next weeks to try to extend Pep #Guardiola’s contract until 2027. #transfers #MCFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 11, 2023
Раніше Гвардіола обійшов легенду Манчестер Юнайтед за перемогами у Лізі чемпіонів.
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