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Манчестер Сіті має намір підписати новий контракт з Гвардіолою

Угода може бути продовжена до 2027 року
Сьогодні 08:38 217 0
Манчестер Сіті має намір підписати новий контракт з Гвардіолою
Фото: Getty Images
#Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола може підписати новий контракт з "містянами".

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Манчестер Сіті готовий найближчими тижнями розпочати переговори з Гвардіолою щодо підписання нової угоди про співпрацю до червня 2027-го.

Нинішня угода чинна до літа 2025 року.

Раніше Гвардіола обійшов легенду Манчестер Юнайтед за перемогами у Лізі чемпіонів.

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