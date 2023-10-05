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Гвардіола обійшов легенду Манчестер Юнайтед за перемогами у Лізі чемпіонів

Гвардіола близький до чергового рекорду
Сьогодні 13:25 226 0
Гвардіола обійшов легенду Манчестер Юнайтед за перемогами у Лізі чемпіонів
Фото - Getty Images
#Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті у другому раунді групового етапу Ліги чемпіонів переміг на виїзді РБ Лейпциг (3:1).

Після цього матчу Пеп Гвардіола, який раніше працював з Барселоною та Баварією, досяг позначки 103 перемоги у зустрічах Ліги чемпіонів.

Гвардіолі, щоб досягти цієї позначки, знадобилось 161 гра. За цим показником іспанський фахівець обійшов Алекса Фергюсона (102 перемоги у 190 матчах). Лідирує за кількістю перемог у Лізі чемпіонів тренер Реала Карло Анчелотті – 109 (за 193 матчі).

Також до топ-5 входять екснаставник Арсенала Арсен Венгер (82 за 178 матчів) та Жозе Моурінью (77 за 145 матчів), який наразі працює з Ромою.

Раніше Манчестер Сіті продав усі квитки на домашні матчі в АПЛ цього сезону.

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