Гвардіола обійшов легенду Манчестер Юнайтед за перемогами у Лізі чемпіонів

Гвардіола близький до чергового рекорду

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті у другому раунді групового етапу Ліги чемпіонів переміг на виїзді РБ Лейпциг (3:1).

Після цього матчу Пеп Гвардіола, який раніше працював з Барселоною та Баварією, досяг позначки 103 перемоги у зустрічах Ліги чемпіонів.

Гвардіолі, щоб досягти цієї позначки, знадобилось 161 гра. За цим показником іспанський фахівець обійшов Алекса Фергюсона (102 перемоги у 190 матчах). Лідирує за кількістю перемог у Лізі чемпіонів тренер Реала Карло Анчелотті – 109 (за 193 матчі).

Також до топ-5 входять екснаставник Арсенала Арсен Венгер (82 за 178 матчів) та Жозе Моурінью (77 за 145 матчів), який наразі працює з Ромою.

1️⃣6️⃣1️⃣ matches

1️⃣0️⃣3️⃣ wins



Pep Guardiola has overtaken Sir Alex Ferguson's Champions League match wins 👏🌟 pic.twitter.com/3xYpiaEJEm — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 4, 2023

Раніше Манчестер Сіті продав усі квитки на домашні матчі в АПЛ цього сезону.