Баварія не підписуватиме контракт з Боатенгом

Баварія не підпише контракт із центральним захисником Жеромом Боатенгом

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Днями Боатенг тренувався разом з мюнхенською командою.

Попри хороші звіти із занять у Баварії вирішили не повертати його у клуб через інші причини та реакцію вболівальників, які негативно сприйняли цю інформацію.

🚨 FC Bayern have just informed Jerome Boateng that he will NOT be signed after four days training.



Despite excellent training reports, extra football reasons/fans reaction made FC Bayern decide against the move.



Boateng remains available as free agent. pic.twitter.com/dz24GyQrrO