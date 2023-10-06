Баварія не підписуватиме контракт з Боатенгом

Джерело - Чемпіон.
Баварія не підпише контракт із центральним захисником Жеромом Боатенгом
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Днями Боатенг тренувався разом з мюнхенською командою.
Попри хороші звіти із занять у Баварії вирішили не повертати його у клуб через інші причини та реакцію вболівальників, які негативно сприйняли цю інформацію.
🚨 FC Bayern have just informed Jerome Boateng that he will NOT be signed after four days training.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2023
Despite excellent training reports, extra football reasons/fans reaction made FC Bayern decide against the move.
Boateng remains available as free agent. pic.twitter.com/dz24GyQrrO
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!