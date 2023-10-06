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Баварія не підписуватиме контракт з Боатенгом

Днями Боатенг тренувався разом з мюнхенською командою
Сьогодні 19:16 191 0
Баварія не підписуватиме контракт з Боатенгом
#Баварія, #Боатенг

Джерело - Чемпіон.

Баварія не підпише контракт із центральним захисником Жеромом Боатенгом

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Днями Боатенг тренувався разом з мюнхенською командою.

Попри хороші звіти із занять у Баварії вирішили не повертати його у клуб через інші причини та реакцію вболівальників, які негативно сприйняли цю інформацію.

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