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Фанати Баварії організують акцію протесту, якщо клуб підпише Боатенга

Фанати Баварії виступили проти повернення Боатенга
Сьогодні 10:40 155 0
Фанати Баварії організують акцію протесту, якщо клуб підпише Боатенга
#Баварія, #Боатенг

Джерело - isport.ua.

Баварія має намір запропонувати короткостроковий контракт своєму колишньому гравцю Джерому Боатенгу, який наразі перебуває у статусі вільного агента.

Про це повідомляє Bayern & Germany із посиланням на німецьке видання tz.

Доля футболіста має вирішитись за підсумками медогляду: якщо зі здоров'ям 35-річного центрбека все буде добре, він отримає контракт.

Однак такий розвиток подій не влаштовує фанів клубу, які готові протестувати.

Якщо до суботи, 7 жовтня, Баварія не відмовиться від ідеї повернути Боатенга, уболівальники влаштують акцію протесту під час матчу Бундесліги проти Фрайбурга, який відбудеться у неділю, 8 жовтня.

Вони вже готують спеціальні банери з вимогою зупинити повернення захисника. Наразі невідомо, що планує робити керівництво клубу.

Нагадаємо, Баварія хоче підписати новий контракт з Ноєром.

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