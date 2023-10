Боатенг може повернутися в Баварію на правах вільного агента

Колишній захисник Баварії Жером Боатенг близький до того, щоб повернутись в команду.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зараз гравець є вільним агентом. Переговори знаходяться на просунутій стадії.

Сам гравець хотів би повернутись в команду. Очікується, що угода буде завершена у найближчі 24-48 годин.

