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Боатенг може повернутися в Баварію на правах вільного агента

Переговори знаходяться на просунутій стадії
Сьогодні 15:25 188 0
Боатенг може повернутися в Баварію на правах вільного агента
Фото: Getty Images
#Баварія, #Боатенг

Джерело - Чемпіон.

Колишній захисник Баварії Жером Боатенг близький до того, щоб повернутись в команду.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зараз гравець є вільним агентом. Переговори знаходяться на просунутій стадії.

Сам гравець хотів би повернутись в команду. Очікується, що угода буде завершена у найближчі 24-48 годин.

Нагадаємо, Баварія хоче підписати новий контракт з Ноєром.

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