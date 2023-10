Джерело - Чемпіон.

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін зробив подарунок інсайдеру Фабріціо Романо.

Трубін подарував йому свою ігрову футболку та залишив на ній свій підпис. Також написав "Here we go" - фраза, яку Романо використовує при інсайдах трансферів.

Романо запостив світлину з формою та написав: "Голкіпер-монстр. Дякую, брате".4