Джерело - Чемпіон.
Інтер проявив характер і бажання перемогти у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Бенфіки (1:0).
Про це розповів форвард "нерадзуррі" Лаутаро Мартінес.
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"Трубін - чудовий воротар. Коли він був у Шахтарі, він теж відбивав все. Я привітав його. Але Інтер показав великий характер і бажання перемогти у другому таймі. Ми щасливі, що перемогли перед своїми вболівальниками", - сказав Мартінес.
🎙️Lautaro Martinez: “Trubin is a great goalkeeper, he saved everything when he was at Shakhtar too. I congratulated him. But #Inter also showed great character in the second half, their desire to win. We are happy to have won in front of the our fans.— Inter Xtra (@Inter_Xtra) October 3, 2023
It was an excellent second… pic.twitter.com/JXzS3yr5uV
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