Інтер проявив характер і бажання перемогти у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Бенфіки (1:0).

Про це розповів форвард "нерадзуррі" Лаутаро Мартінес.

🎙️Lautaro Martinez: “Trubin is a great goalkeeper, he saved everything when he was at Shakhtar too. I congratulated him. But #Inter also showed great character in the second half, their desire to win. We are happy to have won in front of the our fans.



It was an excellent second…