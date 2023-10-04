Інтер проявив характер і бажання перемогти у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Бенфіки (1:0).

Про це розповів форвард "нерадзуррі" Лаутаро Мартінес.

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"Трубін - чудовий воротар. Коли він був у Шахтарі, він теж відбивав все. Я привітав його. Але Інтер показав великий характер і бажання перемогти у другому таймі. Ми щасливі, що перемогли перед своїми вболівальниками", - сказав Мартінес.