Вернидуб: Повністю переграли Ворсклу

Кривбас повністю переграв Ворсклу у 8 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер криворізького клубу Юрій Вернидуб.

"Перші 15-20 хвилин – безпорадна гра, незрозуміло, чому так. Пропустили. Але потім зібралися та грали в те, що мали грати з самого початку. Вдячний хлопцям, що швидко зреагували на пропущений, зрівняли та до перерви вийшли ще вперед. У другому таймі непогано виглядали, зробили свою справу. Вважаю, що переграли Полтаву повністю. Заслужили цю перемогу.

На розминці не так як треба розбігалися. Вийшли кволі, не було тієї швидкості, пресингу та відбору, яких я хотів. Йшло до того, що повинні були пропустити – що і зробили. А потім, коли ввімкнули швидкість та почали грати в те, що напрацьовували – то інший матч вийшов", – сказав Вернидуб.