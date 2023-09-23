Кривбас розгромив Ворсклу у 8 турі УПЛ

Третя поспіль перемога Кривбаса в УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Ворскла вдома поступилась Кривбасу у матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 4:1 на користь криворізького клубу.

Завдяки перемозі Кривбас набрав 17 очок та очолив турнірну таблицію УПЛ разом із Шахтарем, щоправда, у "гірників" на один матч менше.

Чемпіонат України - УПЛ

8 тур, 23 вересня

Ворскла - Кривбас 1:4 (1:2)

Голи: 1:0 - 18 Челядін, 1:1 - 31 Задерака, 1:2 - 36 Кожушко, 1:3 - 51 Кожушко, 1:4 - 82 Дібанго

Ворскла: 7. Павло Ісенко, 4. Ігор Пердута (к), 9. Віктор Корнієнко, 11. Руслан Степанюк, 18. Євген Павлюк, 25. Наджееб Якубу (44. Данііл Хрипчук, 69), 29. Андрій Бацула, 30. Іван Нестеренко, 38. Артем Челядін (27. Ілля Крупський, 84), 5. Ібрахім Кане, 74. Сантана (43. Владислав Островський, 84).

Запасні: 96. Даніїл Єрмолов, 61. Олександр Домолега, 35. Данило Ізотов, 40. Дмитро Черниш, 20. Тіагуіньо, 99. Артем Сердюк.

Кривбас: 33. Андрій Кліщук, 7. Андрій Понєдєльнік, 13. Данило Бескоровайний, 5. Тимур Стецьков, 55. Іван Дібанго, 8. Джихад Бізімана, 94. Максим Задерака (97. Жан По, 76), 23. Хрвоє Іліч (11. Микита Татарков, 71), 22. Юрій Вакулко (6. Клім Приходько, 71), 10. Дмитро Хомченовський (к), 78. Олег Кожушко (27. Роман Дебелко, 62).

Запасні: 30. Володимир Маханьков, 1. Богдан Хома, 2. Вʼячеслав Рябов, 99. Віктор Блізніченко, 15. Данило Гончарук, 18. Денис Устименко, 17. Владислав Семотюк, 21. Денис Кузик

Попередження: Сантана, 42. Наджееб Якубу, 57 - Олег Кожушко, 21. Роман Дебелко, 90+2.

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