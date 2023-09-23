Мессі: Хотів би пограти за Ньюеллс Олд Бойз

Нападник Інтера Маямі Ліонель Мессі має намір пограти за Ньюеллс Олд Бойз з Аргентини.

Про це він розповів порталу Infobae.

"Завжди, а особливо після того, як став чемпіоном світу, хотів насолоджуватися аргентинським футболом, граючи за Ньюеллс Олд Бойз. Коли був малим, ходив тим полем. Хотів би пограти за Ньюеллс Олд Бойз, але не знаю, що планує далі робити Ді Марія", - сказав Мессі.