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Скалоні: Мессі не був готовий до гри з Болівією

Ліонель Скалоні прокоментував відсутність Ліонеля Мессі
Сьогодні 20:41 345 0
Скалоні: Мессі не був готовий до гри з Болівією
Фото - Getty Images
#Ліонель Мессі, #Ліонель Скалоні

Джерело - tribuna.com.

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі не був готовий до матчу відбору до ЧС-2026 проти Болівії (3:0).

Про це розповів головний тренер команди Ліонель Скалоні.

"Мессі не був готовий до гри. Вчора він намагався відновитися, але почувався не дуже комфортно, і ми не стали ризикувати.

Лео був готовий. На тренуванні ми хотіли, щоб він спробував, але він не став", – сказав Скалоні.

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