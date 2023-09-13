Скалоні: Мессі не був готовий до гри з Болівією

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі не був готовий до матчу відбору до ЧС-2026 проти Болівії (3:0).

Про це розповів головний тренер команди Ліонель Скалоні.

"Мессі не був готовий до гри. Вчора він намагався відновитися, але почувався не дуже комфортно, і ми не стали ризикувати.

Лео був готовий. На тренуванні ми хотіли, щоб він спробував, але він не став", – сказав Скалоні.