Скалоні: Мессі не був готовий до гри з Болівією

Джерело - tribuna.com.
Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі не був готовий до матчу відбору до ЧС-2026 проти Болівії (3:0).
Про це розповів головний тренер команди Ліонель Скалоні.
"Мессі не був готовий до гри. Вчора він намагався відновитися, але почувався не дуже комфортно, і ми не стали ризикувати.
Лео був готовий. На тренуванні ми хотіли, щоб він спробував, але він не став", – сказав Скалоні.
Нагадаємо, Ді Марія завершить кар'єру за збірну Аргентини після Кубка Америки-2024.
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