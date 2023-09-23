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Джилардіно: Шукаємо Маліновському правильну позицію

Тренер Дженоа прокоментував поразку від Лечче
Сьогодні 08:37 506 0
Джилардіно: Шукаємо Маліновському правильну позицію
#Дженоа, #Руслан Маліновський

Джерело - Calcio Genoa.

Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський ще не адаптувався до нової команди.

Про це розповів головний тренер команди Альберто Джилардіно після поразки від Лечче (1:0).

"Проти Лечче було нелегко, вони добре грають у зв’язках, багато рухаються і добре працюють з крайніми захисниками та півзахисниками. Ми давали бити з дальньої дистанції, особливо в моменті з голом. Але сподобалося бажання не здаватися.

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Вводимо до складу Маліновського, шукаємо йому правильну позицію в командному балансі. Коли Ґудмундссон запалює - він робить різницю, ніби Маліновський. Вони обидва мають якість, повинні стати рішучішими в атаках", - сказав Джилардіно.

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