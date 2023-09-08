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Ребров: Маліновський - це кандидат та член нашої збірної

Ребров прокоментував відсутність Маліновського у заявці збірної України
Сьогодні 19:17 273 0
Ребров: Маліновський - це кандидат та член нашої збірної
#Руслан Маліновський, #Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський не був викликаний до збірної України через брак ігрової практики.

Про це заявив тренер національної команди Сергій Ребров.

"Коли ми викликали гравців, у Руслана взагалі не було команди та ігрової практики. Викликали тих гравців, яких викликали. Руслан - це кандидат та член нашої збірної, тому нічого в цьому страшного немає. Зараз він вже має ігрову практику. Вважаю, що він набере форму та повернеться в збірну України.

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Ми вже понад рік граємо за межами України, ми змушені грати за таких обставин. Впевнений, що завтра у Вроцлаві буде дуже велика підтримка від українців та поляків, які прийдуть підтримати Україну. Впевнений, що завтра буде хороша атмосфера, а футболісти її відчують", - сказав Ребров.

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