Леві: Моурінью та Конте - чудові тренери, але, не для Тоттенгема

Президент Тоттенгем розповів про колишніх тренерів клубу

Джерело - ESPN.

Колишні тренери Тоттенгем Жозе Моурінью та Антоніо Конте не підходили клубу.

Про це розповів президент "шпор" Деніел Леві.

"Хочу перемагати, як і всі інші. Розчарування від відсутності перемог і тиск, можливо, з боку деяких гравців і великої частини фанатів, що нам потрібно вигравати, нам потрібно витрачати гроші, нам потрібен великий тренер, гучне ім’я. І це вплинуло на мене.

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Я пройшов через період, коли ми майже виграли Лігу чемпіонів, з Почеттіно ми пережили дуже, дуже хороші часи. Ми не зовсім досягли успіху, але підійшли дуже близько, змінили стратегію. Вона полягала в тому, щоб залучити тренера з трофеями - ми зробили це двічі. Треба вчитися на помилках.

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Моурінью та Конте - чудові тренери, але, можливо, не для цього клубу. Ми хочемо грати певним чином. Якщо це означає, що для перемоги потрібно трохи більше часу - можливо, це правильно для нас. Тому залучити Енджа було, на мій погляд, абсолютно правильним рішенням", - сказав Леві.

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