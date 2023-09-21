Тоттенгем припинить співпрацю з головним скаутом Габбаніні

Джерело - Чемпіон.
Тоттенгем звільнить Леонардо Габбаніні, який обіймав посаду головного скаута.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
Цього літа італійський спеціаліст виконав важливу роботу з підтримки нового головного тренера Тоттенгема Енджі Постекоглу, але очікується, що невдовзі він залишить свою посаду, а "шпори" призначать нового спортивного директора.
Габбаніні, який до Тоттенгема працював головним скаутом Удінезе та Вотфорда, провів у лондонському клубі трохи більше року.
Tottenham are set to part ways with the chief scout Leonardo Gabbanini 🚨⚪️ #THFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 21, 2023
Club expected to appoint new sporting director soon — Gabbanini did crucial job to support Postecoglou this summer, it’s now over as @AlasdairGold called.
Нагадаємо, Тоттенгем хоче продовжити контракт із Соном.
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