Тоттенгем припинить співпрацю з головним скаутом Габбаніні

Тоттенгем звільнить Леонардо Габбаніні, який обіймав посаду головного скаута.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Цього літа італійський спеціаліст виконав важливу роботу з підтримки нового головного тренера Тоттенгема Енджі Постекоглу, але очікується, що невдовзі він залишить свою посаду, а "шпори" призначать нового спортивного директора.

Габбаніні, який до Тоттенгема працював головним скаутом Удінезе та Вотфорда, провів у лондонському клубі трохи більше року.

Tottenham are set to part ways with the chief scout Leonardo Gabbanini 🚨⚪️ #THFC



Club expected to appoint new sporting director soon — Gabbanini did crucial job to support Postecoglou this summer, it’s now over as @AlasdairGold called.