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Тоттенгем припинить співпрацю з головним скаутом Габбаніні

Тоттенгем звільнить головного скаута команди
Сьогодні 19:02 188 0
Тоттенгем припинить співпрацю з головним скаутом Габбаніні
#Тоттенгем, #Леонардо Габбаніні

Джерело - Чемпіон.

Тоттенгем звільнить Леонардо Габбаніні, який обіймав посаду головного скаута.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Цього літа італійський спеціаліст виконав важливу роботу з підтримки нового головного тренера Тоттенгема Енджі Постекоглу, але очікується, що невдовзі він залишить свою посаду, а "шпори" призначать нового спортивного директора.

Габбаніні, який до Тоттенгема працював головним скаутом Удінезе та Вотфорда, провів у лондонському клубі трохи більше року.

Нагадаємо, Тоттенгем хоче продовжити контракт із Соном.

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