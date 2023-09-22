Тоттенгем активує опцію продовження контракту із Соном

Джерело - telegraph.co.uк.
Тоттенгем планує активувати опцію продовження контракту капітана Сон Хин Міна.
Про це повідомляє The Telegraph.
Нинішня угода з корейським вінгером спливає влітку 2025 року. Шпори мають намір уникнути помилок, допущених з контрактом Гаррі Кейна, і не допустити проблем з потенційним відходом капітана наступного літа.
Сон грає за Тоттенгем з літа 2015 року. Цього сезону вінгер провів шість матчів за клуб у всіх турнірах, у яких забив три голи.
Нагадаємо, гравець та тренер Тоттенгема - найкращі в АПЛ у серпні.