Тоттенгем активує опцію продовження контракту із Соном

Тоттенгем хоче зберегти свого лідера

Тоттенгем планує активувати опцію продовження контракту капітана Сон Хин Міна.

Про це повідомляє The Telegraph.

Нинішня угода з корейським вінгером спливає влітку 2025 року. Шпори мають намір уникнути помилок, допущених з контрактом Гаррі Кейна, і не допустити проблем з потенційним відходом капітана наступного літа.

Сон грає за Тоттенгем з літа 2015 року. Цього сезону вінгер провів шість матчів за клуб у всіх турнірах, у яких забив три голи.

Нагадаємо, гравець та тренер Тоттенгема - найкращі в АПЛ у серпні.