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Тоттенгем активує опцію продовження контракту із Соном

Тоттенгем хоче зберегти свого лідера
Сьогодні 09:12 160 0
Тоттенгем активує опцію продовження контракту із Соном
Фото - gettyimages
#Сон Хин Мін, #Тоттенгем

Джерело - telegraph.co.uк.

Тоттенгем планує активувати опцію продовження контракту капітана Сон Хин Міна.

Про це повідомляє The Telegraph.

Нинішня угода з корейським вінгером спливає влітку 2025 року. Шпори мають намір уникнути помилок, допущених з контрактом Гаррі Кейна, і не допустити проблем з потенційним відходом капітана наступного літа.

Сон грає за Тоттенгем з літа 2015 року. Цього сезону вінгер провів шість матчів за клуб у всіх турнірах, у яких забив три голи.

Нагадаємо, гравець та тренер Тоттенгема - найкращі в АПЛ у серпні.

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