Головне
Рейтинг WTA: Світоліна піднялась на 24 місце
Сьогодні 10:30 329780 3
Миколенко знову сховав Саку до кишені: іноземні фани у захваті від гри українця в матчі АПЛ
Сьогодні 15:32 683
Рейтинг ATP: Сачко втратив чотири позиції
Сьогодні 12:40 71583
Шахтар - Порту: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:30 317
Ястремська вийшла у друге коло турніру WTA 1000 у Гвадалахарі
Сьогодні 08:24 384
Калініна з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 у Гвадалахарі
Сьогодні 08:09 374
Зінченко взяв участь у переможній гольовій атаці Арсенала в матчі АПЛ - ВІДЕО
Сьогодні 07:05 2978
Рома декласувала Емполі Коваленка, Аталанта програла Фіорентині: результати матчів Серії А
Вчора 23:38 1182
Магучіх виграла етап Діамантової ліги з найкращим результатом сезону
Вчора 22:40 1646
Стали відомі арбітри матчу Шахтар - Порту в Лізі чемпіонів
Вчора 20:53 836
Прямі трансляції

Миколенко півтора року грав за Евертон з пошкодженням

Журналіст розповів про травму Віталія Миколенка
Сьогодні 16:48 165 0
Миколенко півтора року грав за Евертон з пошкодженням
Фото: Getty Images
#Евертон, #Віталій Миколенко, #Віктор Вацко

Джерело - Чемпіон.

Захисник Евертона Віталій Миколенко з моменту переходу в англійський клуб мав проблеми зі стегном.

Про це розповів журналіст Віктор Вацко.

"Минулого сезону Миколенко провів 34 матчі в АПЛ, але. І ось це зараз важливо. Я хочу, щоб ви знали. Він грав з пошкодженням. Може, пригадаєте, що він отримав травму стегна, коли тільки в Евертон переїхав.

  Миколенко знову сховав Саку до кишені: іноземні фани у захваті від гри українця в матчі АПЛ

І от реально мучився півтора року, грав з дискомфортом, біллю. Лікарі не могли визначити та вирішити проблему. От уявляєте, в Англії? Нам здається, що там світили, а є нюанс. Півтора року Віталік мучився.

  Евертон - Арсенал 0:1: огляд матчу

Кінцівку минулого сезону він пропустив. І зараз влітку він знайшов фахівця, який правильний діагноз поставив та допоміг вилікувати стегно, вирішити проблему, але через це він пропустив 3 три тижні передсезонної підготовки", - сказав Вацко.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 12804
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 24408
Рейтинг ATP: Сачко втратив чотири позиції Рейтинг ATP: Сачко втратив чотири позиції 71583
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 15993
Зінченко взяв участь у переможній гольовій атаці Арсенала в матчі АПЛ - ВІДЕО Зінченко взяв участь у переможній гольовій атаці Арсенала в матчі АПЛ - ВІДЕО 2978
Рейтинг WTA: Світоліна піднялась на 24 місце Рейтинг WTA: Світоліна піднялась на 24 місце 329780 3
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 33659
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 30312
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 81634
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 23117
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 27700
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 54890