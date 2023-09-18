Миколенко півтора року грав за Евертон з пошкодженням

Журналіст розповів про травму Віталія Миколенка

Джерело - Чемпіон.

Захисник Евертона Віталій Миколенко з моменту переходу в англійський клуб мав проблеми зі стегном.

Про це розповів журналіст Віктор Вацко.

"Минулого сезону Миколенко провів 34 матчі в АПЛ, але. І ось це зараз важливо. Я хочу, щоб ви знали. Він грав з пошкодженням. Може, пригадаєте, що він отримав травму стегна, коли тільки в Евертон переїхав.

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І от реально мучився півтора року, грав з дискомфортом, біллю. Лікарі не могли визначити та вирішити проблему. От уявляєте, в Англії? Нам здається, що там світили, а є нюанс. Півтора року Віталік мучився.

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Кінцівку минулого сезону він пропустив. І зараз влітку він знайшов фахівця, який правильний діагноз поставив та допоміг вилікувати стегно, вирішити проблему, але через це він пропустив 3 три тижні передсезонної підготовки", - сказав Вацко.

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