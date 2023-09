Миколенко знову сховав Саку до кишені: іноземні фани у захваті від гри українця в матчі АПЛ

Український лівий захисник зустрівся з англійським правим вінгером уже вп'яте за 7 місяців

Вболівальників не залишила байдужими гра Віталія Миколенка проти Букайо Саки в матчі 5-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Евертоном та Арсеналом (0:1).

Тема протистояння на лівому фланзі оборони Евертона була чи не найбільш обговорюваною до та після гри. Український захисник зустрівся з англійським вінгером уже вп'яте за 7 місяців - така частота пояснюється тим, що ці футболісти протистояли один одному ще й у матчах своїх національних збірних.

Пропонуємо ознайомитися з думками іноземних фанів щодо цієї вже майже класичної дуелі.

Огляд соцмереж

"Миколенко готовий ще раз покласти Саку до кишені", - писали перед матчем.

mykolenko ready to pocket saka once again pic.twitter.com/wVBgORIEMM — Harvey 🇨🇴 (@efcharv) September 17, 2023

"Миколенко проведе свій щорічний майстер-клас проти Саки", - ще одна думка перед грою.

Mykolenko to have his annual masterclass up against Saka 🔵 pic.twitter.com/70I2oCY8WW — EFCStaffo (@efcstaffo) September 17, 2023

"Миколенко проти Саки сьогодні".

Mykolenko to Bukayo Saka today😅



No way Blud could pass through pic.twitter.com/m1VAqSIf2x — BENZEMA BA𓃵 (@BenzemaaBa) September 17, 2023

"Миколенко проти Саки у першому таймі:".

"Миколенко "готує" Саку щоразу".

Bro mykolenko gets cooked by Saka every fixture — Ka cabsoo (@ihaaabb_) September 17, 2023

Гумор просто не мав меж. Яскравий приклад - допис цього польського пана.

Були й отакі "відфотошоплені" картинки.

"Це не протистояння. Вони просто завжди надирають нам зад".

Saka whenever he plays Mykolenko pic.twitter.com/hex1q1RGID — 🛩 (@togashiv4) September 17, 2023

А відомий українсько-британський журналіст Ендрю Тодос назвав Миколенка одним із найкращих гравців Евертона, додавши, що Віталієві допоміг досвід нещодавньої опіки Саки в межах матчу Україна - Англія.

Mykolenko with a decent performance for Everton today



Probably one of their best players



2 starts during the International break helped him getting back to speed



Playing against Saka last week too also aiding today’s duel — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 17, 2023

Українця навіть порівняли з Роєм Кіном, який у часи своєї кар'єри був відомий жорсткою та навіть жорстокою грою.

Mykolenko every time Saka has the ball pic.twitter.com/pllHO5Y4pL — FPL Gem (@FPLgem) September 17, 2023

Втім, не всі пишуть про Миколенка після цієї гри в позитивному світлі. Наприклад, наводять оцей епізод, коли українець жорстко "в'їхав" у свого суперника, і дивуються, що Віталій не отримав після цього жовтої картки.

Nah I’m still fuming about this… HOW WAS THIS NOT A FOUL ??? pic.twitter.com/9bvBomJraV — saka ❥ (@SabrinaArsenal) September 17, 2023

"4 фоли проти Саки - немає картки для Миколенка, перший фол Габріела - і він отримує жовту. Жодної упередженості з боку арбітра..." - також саркастично зазначають у твіттері.

4 fouls on Saka, no card for Mykolenko.

First foul by Gabriel and he gets a yellow.

No bias from the referee… — P™ (@SemperFiArsenal) September 17, 2023

"Миколенко засунув Саку в кишеню" означає, що він просто намагається травмувати його щоразу".

"mykolenko pocketed saka" meanwhile he's just trying to injure him every play — Tomás🪽 (@MuteIife) September 17, 2023

"Як Миколенко сьогодні не отримав жовту картку?"

How has Mykolenko not gotten a yellow card today? 😂



He’s all over Saka. pic.twitter.com/b8i3wygfOx — Nagash ✨👨🏾‍💻 (@nagash_OG) September 17, 2023

Нагадаємо, Віталій Миколенко вперше вийшов у стартовому складі Евертона в АПЛ цього сезону. Статистичний портал WhoScored оцінив його гру в 6.7 бала.

А розв'язка матчу на користь Арсенала настала на 69-й хвилині, коли відзначився Леандро Троссард. Активну участь у гольовій атаці взяли як уже згаданий Сака, так і українець Олександр Зінченко.

