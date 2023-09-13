Федецький: Від гри збірної України у мене лише позитивні емоції

Збірна України, попри поразку від Італії, зберегла шанси вийти на чемпіонат Європи-2024.

Про це розповів колишній захисник збірної України Артем Федецький.

"Порівнюючи дві гри, на мій погляд, із британцями українцям було набагато легше грати, ніж з Італією. Італійці мають тактику з більш тягучим футболом, з ними досить непросто грати. Звичайно, треба було брати максимум очок в обох матчах.

Не зважаючи на зароблене одне очко у двох матчах, шанси на вихід із групи зберігаються. Нам треба у наступних матчах брати по максимуму. Перспективи залишаються досить непоганими. Зараз не будемо рахувати очки і дивитись, кому з ким грати. Рахуватимемо наприкінці турніру.

Збірна зіграла два важкі матчі проти грандів світового футболу, показала досить пристойну гру. Тому я думаю, що можна сміливо додавати ці матчі собі в актив.

Команда грає у хороший футбол із Ребровим. Особисто мені збірна Реброва подобається, є характер, є цілісний малюнок гри. Команда показала це у матчах відбору до Євро. Я вболіватиму і підтримуватиму команду, і об'єктивно оцінюватиму гру. Після матчів з Англією та Італією, не зважаючи на результат, маю лише позитивні емоції. Звичайно, є над чим працювати, але загалом команда демонструє непоганий футбол", - розповів Федецький.