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Ребров: Впевнений, що в України є шанси на вихід з групи

Ребров прокоментував поразку збірної України від Італії
Сьогодні 08:59 359 0
Ребров: Впевнений, що в України є шанси на вихід з групи
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Збірна України має шанс вийти на чемпіонат Європи-2024.

Про це заявив тренер національної команди Сергій Ребров після поразки від Італії (2:1).

"Я подякував хлопцям. Дуже важко грати через два дні після дуже важкого матчу проти Англії. Італія грала дуже інтенсивно, ми деколи не встигали за таким ритмом. Як і в матчі з Англією, була дуже гарна атмосфера. Сьогодні було менше українців, але я бачив, як італійці підтримували Україну. Ми їм дуже вдячні. Але така атмосфера дуже допомагає господарям поля. "Сан-Сіро" сьогодні дуже допоміг збірній Італії. Ми вдячні, що Італія так нас прийняла.

  Італія - Україна 2:1: огляд матчу відбору Євро-2024

Шанси є навіть тоді, коли їх немає. Ми потрапили в дуже складну групу. Матчі з Італією та Англією були ключовими. Якщо дивитися на турнірне становище, то ми маємо шанси. Ми дуже серйозно готуватимемося до двох наступних матчів. Я впевнений, що в нас є шанси на вихід з групи. Не вистачило одного гола. Дуже складно грати через два дні. Ми намагалися більше пресингувати суперника, але я бачив по хлопцях, що їм дуже складно. Вони віддали дуже багато сил у грі з Англією", - сказав Ребров.

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