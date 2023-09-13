Ребров: Впевнений, що в України є шанси на вихід з групи

Збірна України має шанс вийти на чемпіонат Європи-2024.

Про це заявив тренер національної команди Сергій Ребров після поразки від Італії (2:1).

"Я подякував хлопцям. Дуже важко грати через два дні після дуже важкого матчу проти Англії. Італія грала дуже інтенсивно, ми деколи не встигали за таким ритмом. Як і в матчі з Англією, була дуже гарна атмосфера. Сьогодні було менше українців, але я бачив, як італійці підтримували Україну. Ми їм дуже вдячні. Але така атмосфера дуже допомагає господарям поля. "Сан-Сіро" сьогодні дуже допоміг збірній Італії. Ми вдячні, що Італія так нас прийняла.

Італія - Україна 2:1: огляд матчу відбору Євро-2024

Шанси є навіть тоді, коли їх немає. Ми потрапили в дуже складну групу. Матчі з Італією та Англією були ключовими. Якщо дивитися на турнірне становище, то ми маємо шанси. Ми дуже серйозно готуватимемося до двох наступних матчів. Я впевнений, що в нас є шанси на вихід з групи. Не вистачило одного гола. Дуже складно грати через два дні. Ми намагалися більше пресингувати суперника, але я бачив по хлопцях, що їм дуже складно. Вони віддали дуже багато сил у грі з Англією", - сказав Ребров.