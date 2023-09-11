Тіхуана оголосила про підписання хавбека Дніпра-1 Бланко

Деталі угоди не розголошуються

Джерело - Чемпіон.

Тіхуана підписала півзахисника Дніпра-1 Домінго Бланко.

Про це повідомляє пресслужба мексиканського клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

¡Qué sea el inicio de una gran carrera como Xoloitzcuintle! 🐕



¡Bienvenido a Tijuana, @domingoblanco95!



🎩: Mediocampista

🏟️: Procedente de SC Dnipro-1

⚽️: 28 años#RevoluXión — Xolos 🐕 (@Xolos) September 10, 2023

Раніше повідомлялося, що перехід відбувся на умовах безплатної оренди терміном 1 рік з опцією викупу.

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