Тіхуана оголосила про підписання хавбека Дніпра-1 Бланко

Джерело - Чемпіон.
Тіхуана підписала півзахисника Дніпра-1 Домінго Бланко.
Про це повідомляє пресслужба мексиканського клубу.
Деталі угоди не розголошуються.
¡Qué sea el inicio de una gran carrera como Xoloitzcuintle! 🐕— Xolos 🐕 (@Xolos) September 10, 2023
¡Bienvenido a Tijuana, @domingoblanco95!
🎩: Mediocampista
🏟️: Procedente de SC Dnipro-1
⚽️: 28 años#RevoluXión
Раніше повідомлялося, що перехід відбувся на умовах безплатної оренди терміном 1 рік з опцією викупу.
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