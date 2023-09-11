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Тіхуана оголосила про підписання хавбека Дніпра-1 Бланко

Деталі угоди не розголошуються
Сьогодні 12:35 193 0
Тіхуана оголосила про підписання хавбека Дніпра-1 Бланко
#СК Дніпро-1, #Домінго Бланко, #Тіхуана

Джерело - Чемпіон.

Тіхуана підписала півзахисника Дніпра-1 Домінго Бланко.

Про це повідомляє пресслужба мексиканського клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Раніше повідомлялося, що перехід відбувся на умовах безплатної оренди терміном 1 рік з опцією викупу.

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