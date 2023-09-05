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Капітан збірної Чорногорії перейшов до Олімпіакоса

Йоветич продовжить кар'єру в Греції
Сьогодні 18:10 228 0
Капітан збірної Чорногорії перейшов до Олімпіакоса
#Олімпіакос

Джерело - Чемпіон.

Сербський нападник Стефан Йоветич підписав контракт з грецьким Олімпіакосом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода з 33-річним капітаном збірної Чорногорії (68 матчів - 33 гол) розрахована до літа 2024 року. Форвард приєднався до команди як вільний агент.

У минулому сезоні Йоветич виступав за Герту. На його рахунку 18 матчів, у яких він забив 4 голи і зробив 3 результативні передачі.

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