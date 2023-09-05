Капітан збірної Чорногорії перейшов до Олімпіакоса

Джерело - Чемпіон.
Сербський нападник Стефан Йоветич підписав контракт з грецьким Олімпіакосом.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Угода з 33-річним капітаном збірної Чорногорії (68 матчів - 33 гол) розрахована до літа 2024 року. Форвард приєднався до команди як вільний агент.
У минулому сезоні Йоветич виступав за Герту. На його рахунку 18 матчів, у яких він забив 4 голи і зробив 3 результативні передачі.
🔴⚪️ “Call me Stevan Jovetić” 🤟🏻🕸 pic.twitter.com/G1eeipMKdU— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 5, 2023