Неймар: Моє ім'я увійшло до історії футболу

Нападник Аль-Хіляля Неймар зміг залишити свій слід в історії.

Про це розповів сам бразильський футболіст в інтерв'ю Globo Esporte.

"Іноді люди судять зовсім по-особливому. Але якщо перестати думати про це, то, наприклад, усі мої партнери по командах завжди добре говорили про мене. Не тільки як про гравця, а й як про людину. Це те, що має значення для мене, це спадщина, яку я хочу залишити.

Звісно, Бог обдарував мене футбольним талантом. Звичайно, моє ім'я, слава Богу, увійшло до історії збірної Бразилії, до історії футболу, але я хочу впливати на життя тих, хто знає мене.

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Я завжди був дуже справжнім і щирим, ніколи нічого не боявся. У ході кар'єри я припустився кількох помилок, але все одно я завжди був хлопцем, який хоче робити правильні речі, поводитися правильно.

Я хочу, щоб мене запам'ятали дуже щирим гравцем, який завжди робив різницю, де б не виявився. Для мене це дуже цінно", – сказав Неймар.