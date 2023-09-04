Головне
Швьонтек втратить статус першої ракетки світу, рейтинг очолить Сабаленка
Сьогодні 10:57 490
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023
Сьогодні 13:34 124
Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки
Сьогодні 13:00 14323 1
Жирона з Довбиком та Циганковим здолали Лас-Пальмас: результати матчів Ла-Ліги
Вчора 23:59 1785
Торіно обіграло Дженоа з Маліновським, Емполі з Коваленком поступилося Ювентусу: результати матчів Серії А
Вчора 23:48 855
Рух та Металіст 1925 не визначили сильнішого: результати матчів УПЛ
Вчора 20:54 516
Арсенал із Зінченком вирвав перемогу в Манчестер Юнайтед: результати матчів АПЛ
Вчора 20:32 2229
Україна, Польща та країни Балтії бойкотували конгрес Європейської конфедерації волейболу
Вчора 19:52 12124
Визначилися всі чвертьфіналісти ЧС-2023
Вчора 19:17 2380 1
Кривбас розібрався з Колосом у 6 турі УПЛ
Вчора 18:57 532
Прямі трансляції

Неймар: Моє ім'я увійшло до історії футболу

Неймар прокоментував свій слід в історії футболу
Сьогодні 12:10 223 0
Неймар: Моє ім'я увійшло до історії футболу
Фото - gettyimages
#Неймар

Джерело - isport.ua.

Нападник Аль-Хіляля Неймар зміг залишити свій слід в історії.

Про це розповів сам бразильський футболіст  в інтерв'ю Globo Esporte.

"Іноді люди судять зовсім по-особливому. Але якщо перестати думати про це, то, наприклад, усі мої партнери по командах завжди добре говорили про мене. Не тільки як про гравця, а й як про людину. Це те, що має значення для мене, це спадщина, яку я хочу залишити.

Звісно, Бог обдарував мене футбольним талантом. Звичайно, моє ім'я, слава Богу, увійшло до історії збірної Бразилії, до історії футболу, але я хочу впливати на життя тих, хто знає мене.

Актуально: Неймар: Мессі пережив пекло в ПСЖ

Я завжди був дуже справжнім і щирим, ніколи нічого не боявся. У ході кар'єри я припустився кількох помилок, але все одно я завжди був хлопцем, який хоче робити правильні речі, поводитися правильно.

Я хочу, щоб мене запам'ятали дуже щирим гравцем, який завжди робив різницю, де б не виявився. Для мене це дуже цінно", – сказав Неймар.

Нагадаємо, 31-річний бразилець підписав дворічний контракт клубом із Саудівської Аравії із зарплатою близько 100 мільйонів євро за сезон та низкою пільг, а ПСЖ отримав за нього 90 мільйонів євро.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки 14323 1
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 23562
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 22059
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 12178
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 14141
Україна, Польща та країни Балтії бойкотували конгрес Європейської конфедерації волейболу Україна, Польща та країни Балтії бойкотували конгрес Європейської конфедерації волейболу 12124
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12407
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 20873
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 39732 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 56629
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 304714
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3409