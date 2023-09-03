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Неймар: Мессі пережив пекло в ПСЖ

Сьогодні 22:49 192 0
Неймар: Мессі пережив пекло в ПСЖ
Фото: Getty Images

Ліонель Мессі покинув ПСЖ не так, як він на це заслуговував.

Про це розповів його колишній партнер по команді Неймар.

"Я був дуже щасливий за рік, який він провів, але водночас дуже засмучений, тому що він жив обома сторонами медалі. Він піднявся на небеса зі збірною Аргентини, він виграв усе за останні роки, а з ПСЖ ми пережили пекло. І він, і я. Ми засмучені, тому що ми не даремно переходили в цей клуб. Ми зробили все можливе, щоб бути чемпіонами та спробувати увійти в історію. Тому ми повернулися до гри разом, ми зібралися там, щоб зробити історію. 

На жаль, не встигли. Мессі пішов з ПСЖ не так, як він цього не заслуговував. Усі, хто його знає, знають, як він тренується, бореться, як він злиться, коли програє. Його несправедливо звинувачували. Але водночас я був дуже радий, що він виграв Чемпіонат світу. Цього разу футбол був справедливим. Після вильоту Бразилії Мессі заслужив так завершити кар’єру", - сказав Неймар.

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