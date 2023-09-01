Шахтар підсилився захисником

20-річний захисник Зюлте Варегема Новатус Міроші перейшов у Шахтар.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Гравець буде виступати на правах оренди. Угоду розраховано до завершення сезону-2023/24.

Міроші починав кар’єру в танзанійському клубі Азам, звідки 2020 року перейшов до Маккабі (Тель-Авів). Сезон-2021/22 провів в оренді за тель-авівський Бейтар (26 матчів, 1 гол).

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Улітку 2022 року підписав трирічний контракт з бельгійським клубом Зюлте Варегем (38 матчів, 2 асисти). Гравець збірної Танзанії, за яку дебютував 2 вересня 2021 року і наразі провів 13 матчів (2 голи).

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