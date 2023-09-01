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Україну представлятимуть лише два клуби в груповому етапі єврокубків вперше за 14 років

За підсумками відбору пробилися лише Шахтар та Зоря
Сьогодні 09:39 279 0
Україну представлятимуть лише два клуби в груповому етапі єврокубків вперше за 14 років
Фото: Getty Images
#Динамо Київ, #Ліга Європи, #Ліга конференцій, #Ліга чемпіонів, #СК Дніпро-1, #Шахтар, #Зоря Луганськ, #Ворскла Полтава

Джерело - Tribuna.com.

Українські клуби завершили виступи у кваліфікації до єврокубків сезону 2023/2024.

За підсумками відбору до групового етапу пробилися лише Шахтар та Зоря. Динамо, Дніпро-1 та Ворскла не змогли подолати відбірковий етап.

Востаннє Україна була представлена лише двома клубами в груповому етапі єврокубків в сезоні 2009/2010. Тоді Динамо грало у групі Ліги чемпіонів, Шахтар - у Лізі Європи.

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