Україну представлятимуть лише два клуби в груповому етапі єврокубків вперше за 14 років

За підсумками відбору пробилися лише Шахтар та Зоря

Українські клуби завершили виступи у кваліфікації до єврокубків сезону 2023/2024.

За підсумками відбору до групового етапу пробилися лише Шахтар та Зоря. Динамо, Дніпро-1 та Ворскла не змогли подолати відбірковий етап.

Востаннє Україна була представлена лише двома клубами в груповому етапі єврокубків в сезоні 2009/2010. Тоді Динамо грало у групі Ліги чемпіонів, Шахтар - у Лізі Європи.

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