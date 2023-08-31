Джеррард хоче запросити Вейналдума в Аль-Іттіфак

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник ПСЖ Джоржиньйо Вейналдум може перейти в саудівський Аль-Іттіфак.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Ініціатором цього підписання є головний тренер Стівен Джеррард.
У ПСЖ на 32-річного нідерландця не розраховують та бажають його відпустити. Рішення прийматиме сам гравець.
Saudi side Al Ettifaq have approached Georginio Wijnaldum over potential late move — he’s out of PSG project 🔴🇸🇦— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023
Negotiations ongoing, PSG are ready to give the green light. Up to the player.
Steven Gerrard wants Gini. pic.twitter.com/3mLc31ZJtN
Нагадаємо, ПСЖ має намір продати 10 гравців команди.
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