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Джеррард хоче запросити Вейналдума в Аль-Іттіфак

Ініціатором цього підписання є Стівен Джеррард
Сьогодні 09:00 171 0
Джеррард хоче запросити Вейналдума в Аль-Іттіфак
#Вейналдум, #ПСЖ, #Аль-Іттіфак

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник ПСЖ Джоржиньйо Вейналдум може перейти в саудівський Аль-Іттіфак.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Ініціатором цього підписання є головний тренер Стівен Джеррард.

У ПСЖ на 32-річного нідерландця не розраховують та бажають його відпустити. Рішення прийматиме сам гравець.

Нагадаємо, ПСЖ має намір продати 10 гравців команди.

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