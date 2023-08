Джеррард хоче запросити Вейналдума в Аль-Іттіфак

Півзахисник ПСЖ Джоржиньйо Вейналдум може перейти в саудівський Аль-Іттіфак.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Ініціатором цього підписання є головний тренер Стівен Джеррард.

У ПСЖ на 32-річного нідерландця не розраховують та бажають його відпустити. Рішення прийматиме сам гравець.

