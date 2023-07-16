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ПСЖ має намір продати 10 гравців команди

Парижани хочуть скоротити зарплатний бюджет
Сьогодні 12:15 312 0
ПСЖ має намір продати 10 гравців команди
#ПСЖ

Джерело - Le Parisien.

ПСЖ має намір продати усіх гравців, хто останній сезон провів в оренді.

Про це повідомляє Le Parisien.

Завдяки цьому парижани планують скоротити на 60 мільйонів євро витрати на зарплатні гравцям.

Йдеться про Леандро Паредеса (Ювентус), Кейлора Наваса (Ноттінгем Форест), Юліана Дракслера (Бенфіка), Коліна Дагба (Страсбур), Джорджиньо Вейналдума (Рома), Левена Курзава (Фулгем), Абду Діалло (РБ Лейпциг) та Мауро Ікарді (Галатасарай).

Нагадаємо, ПСЖ викупить у ПСВ свого ексгравця Сімонса.

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