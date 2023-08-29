Наполі підписав півзахисника Айнтрахта

Джерело - Чемпіон.
Італійський Наполі оформив трансфер данського хавбека Йєспера Ліндстрема з німецького клубу Айнтрахт Франкфурт.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Деталі угоди не повідомляються. За неофіційними даними, сума трансферу склала 25 млн євро, а контракт футболіста діятиме 5 років.
Минулого сезону Ліндстрем провів за Айнтрахт 38 матчів та забив 9 голів, якщо враховувати усі турніри.
Хавбек за збірну Данії зіграв 10 поєдинків, у яких забив 1 м'яч.
Benvenuto Jesper! pic.twitter.com/k3jORuuXFs— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) August 29, 2023
Нагадаємо вінгер Наполі Хвіча міг опинитися в Ньюкаслу влітку.