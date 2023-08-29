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Наполі підписав півзахисника Айнтрахта

Ліндстрем гратиме за неаполітанців
Сьогодні 22:11 148 0
Наполі підписав півзахисника Айнтрахта
#Айнтрахт, #Наполі

Джерело - Чемпіон.

Італійський Наполі оформив трансфер данського хавбека Йєспера Ліндстрема з німецького клубу Айнтрахт Франкфурт.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Деталі угоди не повідомляються. За неофіційними даними, сума трансферу склала 25 млн євро, а контракт футболіста діятиме 5 років.

Минулого сезону Ліндстрем провів за Айнтрахт 38 матчів та забив 9 голів, якщо враховувати усі турніри.

Хавбек за збірну Данії зіграв 10 поєдинків, у яких забив 1 м'яч.

Нагадаємо вінгер Наполі Хвіча міг опинитися в Ньюкаслу влітку.

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