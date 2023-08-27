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Манчіні погодив контракт із збірною Саудівської Аравії

Найближчим часом італієць вирушить на заробітки
Сьогодні 21:26 201 0
Манчіні погодив контракт із збірною Саудівської Аравії
#Роберто Манчіні

Джерело - Чемпіон.

Італійський фахівець Роберто Манчіні погодив контракт із збірною Саудівської Аравії.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Колишній тренер збірної Італії підпише трирічний контракт, за яким він отримуватиме 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, що два тижні тому Манчіні подав у відставку з посади головного тренера збірної Італії, разом із якою він виграв чемпіонат Європи-2020.

Наставник заявив, що президент Федерації футболу Італії втручався у справи збірної, через що він і був змушений піти. При цьому він заперечував, що вирішив залишити свою роботу, тому що отримав щедру пропозицію із Саудівської Аравії.

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