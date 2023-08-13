Головне
Гол Довбика приніс Жироні нічию з Сосьєдадом, Реал з Луніним здолав Атлетік: результати матчів Ла-Ліги
Сьогодні 08:17 2024
Світоліна - Возняцкі: прогноз букмекерів на матч 1-го кола WTA 1000 Western & Southern Open
Сьогодні 16:15 26
Дніпро-1 у меншості вирвав нічию в Миная у 3 турі УПЛ
Сьогодні 14:56 212
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 10:30 5910
Усик - Дюбуа: усе про бій
Сьогодні 10:08 15904 4
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві: 15 років тому Динамо знищило Спартак
Сьогодні 10:06 14902 2
Наваррете переміг Вальдеса у бою за титул WBO у другій напівлегкій вазі
Сьогодні 09:48 324
Джошуа достроково переміг Геленіуса у 7-му раунді
Сьогодні 08:30 1163
Лейпциг розгромив Баварію в матчі за Суперкубок Німеччини
Вчора 23:47 1119
Довбик - найкращий гравець Жирони у матчі з Реал Сосьєдадом
Вчора 21:42 1274
Прямі трансляції

Манчіні залишив посаду головного тренера збірної Італії

Головний тренер збірної Італії покинув свою посаду
Сьогодні 15:11 244 0
Манчіні залишив посаду головного тренера збірної Італії
Фото: Getty Images
#Роберто Манчіні

Джерело - сайт Джанлуко Ді Марціо.

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні залишив свою посаду.

Про це повідомляє сайт Джанлуко Ді Марціо.

"Федерація футболу Італії повідомляє, що вона прийняла заяву Роберто Манчіні про відставку з посади тренера національної збірної Італії, отриману вчора пізно ввечері. Таким чином, це завершує важливий етап в історії "скуадри адзурри", який розпочався у травні 2018 року і завершився фіналом Ліги націй 2023 року, включивши в себе перемогу на Євро-2020 – тріумф, здобутий групою однодумців, у якій усі люди знали, як стати командою.

  Актуально: Буффон анонсував повернення у збірну Італії

Беручи до уваги важливі зобов’язання на матчі відбору на Євро-2024 (9 і 12 вересня з Північною Македонією та Україною), FIGC повідомить ім’я нового тренера національної збірної найближчими днями", – йдеться в пресрелізі федерації.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня: Юлія Довбик - чарівна брюнетка надихає форварда збірної України Дівчина дня: Юлія Довбик - чарівна брюнетка надихає форварда збірної України 11667 3
Відео дня: Джошуа брутально нокаутував Геленіуса на вечорі боксу в Лондоні Відео дня: Джошуа брутально нокаутував Геленіуса на вечорі боксу в Лондоні 20942
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві: 15 років тому Динамо знищило Спартак Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві: 15 років тому Динамо знищило Спартак 14902 2
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 13067
Різатдінова: Смірнова хай взагалі радіє, що Харлан не використала зброю за призначенням Різатдінова: Смірнова хай взагалі радіє, що Харлан не використала зброю за призначенням 19859
Усик - Дюбуа: усе про бій Усик - Дюбуа: усе про бій 15904 4
Рекомендуємо
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 38424 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 28908
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 39075 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 213740 1
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 81076 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 39243 1