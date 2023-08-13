Манчіні залишив посаду головного тренера збірної Італії

Джерело - сайт Джанлуко Ді Марціо.
Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні залишив свою посаду.
Про це повідомляє сайт Джанлуко Ді Марціо.
"Федерація футболу Італії повідомляє, що вона прийняла заяву Роберто Манчіні про відставку з посади тренера національної збірної Італії, отриману вчора пізно ввечері. Таким чином, це завершує важливий етап в історії "скуадри адзурри", який розпочався у травні 2018 року і завершився фіналом Ліги націй 2023 року, включивши в себе перемогу на Євро-2020 – тріумф, здобутий групою однодумців, у якій усі люди знали, як стати командою.
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Беручи до уваги важливі зобов’язання на матчі відбору на Євро-2024 (9 і 12 вересня з Північною Македонією та Україною), FIGC повідомить ім’я нового тренера національної збірної найближчими днями", – йдеться в пресрелізі федерації.
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